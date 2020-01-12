بن ناصر عازم على رفع التحدي مع الميلان

شدد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على أنه وزملاؤه في ميلان، عازمون على رفع جميع التحديات التي تنتظرهم في المُستقبل.

وصرّح متوسط الميدان الصاعد، من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” قائلا :”حققنا فوزا مُهما جدا وبطريقة جماعية”.

وأضاف أفضل لاعب في الكان 2019 :”الآن علينا التركيز على المُبارتين القادمتين، واللتين تُلعبان في فترة أسبوع فقط، وفورزا ميلان”.

يُذكر، بأن خريج مدرسة آرل آفينيون، تمكن من فرض نفسه مع الروسونيري، وتحول لعنصر لا يمكن الإستغناء في ستيفانو بيولي.