بن ناصر: “على رؤساء الأندية الارتقاء بمستوى خطاباتهم”

دعا رئيس فريق نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، رؤساء أندية كرة القدم، للارتقاء بمستوى خطاباتهم، مؤكدا بأن كرة القدم مجرد لعبة.

وصرح بن ناصر، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “كرة القدم مجرد لعبة، ونتمنى أن يرتقي رئيس كل فريق بمستوى خطاباته”.

كما أضاف: “على كل من لديه احتجاج التوجه به للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خاصة وأن رئيس “الفاف”، وأمينه العام، فتحا المنبر لمثل هذه الأمور”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس فريق نجم مقرة، عقب مشاركته في الاحتماع الذي عقده رئيس “الفاف”، وليد صادي، مع رؤساء الأندية المحترفة، لضمان السير الحسن لبقية مشوار الموسم الجاري من البطولة.