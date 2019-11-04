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بن ناصر: “علينا مواصلة العمل بالرغم من الخسارة القاسية”

الرياضة
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بن ناصر: “علينا مواصلة العمل بالرغم من الخسارة القاسية”
بقلم أمير بهلول

أبدى “اسماعيل بن ناصر” عن استيائه الكبيرة بعد خسارته رفقة “ميلان” أمام نادي “لازيو” في “السان سيرو” أمس الأحد.

وصرح “بن ناصر” قائلا: “الخسارة كانت قاسية جدا، لكن هذه هي كرة القدم علينا العمل أكثر”.

وأضاف: “شيء فشيء أستعيد مستواي وأكسب المزيد من الثقة، لقد خسرت بعض الكرات وكان يمكنني استرجاع عدد أكبر أيضا”.

وتابع: “لا يزال أمامي الكثير لأقدمه سأواصل العمل بجهد كبير في التدريبات، وعلينا جميعا أن نحسن مستوانا”.

في حين ختم كلامه: “علينا أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة للمباريات المقبلة التي ستكون مثيرة”.

يذكر أن “ميلان” سيواجه كل “جوفنتوس” و”نابولي” على التوالي.


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