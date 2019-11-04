بن ناصر: “علينا مواصلة العمل بالرغم من الخسارة القاسية”

أبدى “اسماعيل بن ناصر” عن استيائه الكبيرة بعد خسارته رفقة “ميلان” أمام نادي “لازيو” في “السان سيرو” أمس الأحد.

وصرح “بن ناصر” قائلا: “الخسارة كانت قاسية جدا، لكن هذه هي كرة القدم علينا العمل أكثر”.

وأضاف: “شيء فشيء أستعيد مستواي وأكسب المزيد من الثقة، لقد خسرت بعض الكرات وكان يمكنني استرجاع عدد أكبر أيضا”.

وتابع: “لا يزال أمامي الكثير لأقدمه سأواصل العمل بجهد كبير في التدريبات، وعلينا جميعا أن نحسن مستوانا”.

في حين ختم كلامه: “علينا أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة للمباريات المقبلة التي ستكون مثيرة”.

يذكر أن “ميلان” سيواجه كل “جوفنتوس” و”نابولي” على التوالي.