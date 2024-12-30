بن ناصر: “عملت بجد في الأشهر الماضية وأنا هنا لمساعدة ميلان”

أكد لاعب “الخضر” ونجم أسي ميلان، اسماعيل بن ناصر، أنه عمل بجد في الأشهر الماضية، لتجاوز إصابته التي عانى منها شهر سبتمبر، رفقة المنتخب الوطني.

وكان بن ناصر، قد عاد إلى مباريات ميلان أمس الأحد، بمناسبة لقاء روما. لأول مرة منذ مشاركته الأولى هذا الموسم شهر أوت الماضي. وعقب المباراة قال لاعب “الخضر”: “لقد كانت المباراة التي توقعناها ضد فريق يصعب مواجهته، وكانت متوازنة إلى حد ما”.

وواصل الدولي الجزائري، في تصريحات نشرها حساب ميلان. عبر منصة “إكس” قائلا: “كان من الممكن أن نتقدم مثلما فعلوا، ولكننا لن نكتفي بالتعادل”.

وفي المقابل، شدد بن ناصر، على ضرورة مواصلة العمل. مشيرا إلى أنه شخصيا عمل بجد في الأشهر الماضية، من أجل أن يصل إلى الجاهزية المطلوبة.

وختم لاعب الخضر: ” الآن أنا هنا.. وسأحاول إظهار مهاراتي كما فعلت دائما، وسأبحث عن مساعدة الفريق بما أستطيع”.