بن ناصر: “عودتي للملعب وملاقاة الجماهير أنستني المرحلة الصعبة التي مررت بها”

تحدث اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، عن شعوره بعودته مؤخرا للمنافسة الرسمية، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقال بن ناصر، في تصريح لـ”سبور ميدياسات”: “عندما دخلت إلى الملعب، نسيت الأشهر الصعبة التي مررت بها”.

كما أضاف: “عندما رأيت، وسمعت الجماهير، شعرت بالسعادة، وهذا الأمر جعلني أنسى الأشهر الصعبة”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، سجل عودته للمنافسة الرسمية، في المباراة التي جمعت ناديه آسي ميلان، بفريق فروسينوني، أين شارك بديلا.