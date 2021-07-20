بن ناصر: “عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية”
بقلم النهار أونلاين
تمنى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية، متمنيا أن يقضي الجميع أوقات رائعة رفقة ذويهم وعائلاتهم في هذا اليوم المبارك.
ونشر بن ناصر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية، إذا كان بإمكانكم استمتعوا بهذا اليوم المبارك مع عائلتكم، تقبل الله منا ومنكم”.
Aïd Mabrouk à tous mes frères et sœurs musulmans ❤️
Si vous le pouvez, profitez de vos proches en ce jour béni.
Taqabbal-Allâhu minnâ wa minkum 🤲🏽 #EidMubarak pic.twitter.com/B4cH3jtcqV
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) July 20, 2021
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