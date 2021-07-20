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الرياضة

بن ناصر: “عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية”

بقلم النهار أونلاين
بن ناصر: “عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية”
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تمنى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية، متمنيا أن يقضي الجميع أوقات رائعة رفقة ذويهم وعائلاتهم في هذا اليوم المبارك.

ونشر بن ناصر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية، إذا كان بإمكانكم استمتعوا بهذا اليوم المبارك مع عائلتكم، تقبل الله منا ومنكم”.

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