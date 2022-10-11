بن ناصر غاضب من خسارة ميلان أمام تشلسي
بقلم حواز عبد النور
عبر النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن غضبه من النتيجة المُحققة أمام تشلسي الانجليزي في رابطة أبطال أوروبا.
لاعب فريق،ميلان، الايطالي نشر صورة له من اللقاء الذي يندرج ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات على حسابه الرسمي في “تويتر”.
كما أرفق، إسما، الصورة بعبارة:”غاضب و أشعر بخيبة أمل من النتيجة ،لكننا فخورون جدًا بمشجعينا الذين ساندونا حتى النهاية”.
قبل أن يُضيف بعد الخسارة بهدفين دون رد:”كل شيء يبقى في أيدينا!”.
Arrabbiato e deluso per il risultato, ma molto orgoglioso dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine.
Rimane tutto nelle nostre mani! 🔴⚫️ #ForzaMilan pic.twitter.com/FVSHMwswKv
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) October 11, 2022
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