بن ناصر غاضب من خسارة ميلان أمام تشلسي

عبر النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن غضبه من النتيجة المُحققة أمام تشلسي الانجليزي في رابطة أبطال أوروبا.

لاعب فريق،ميلان، الايطالي نشر صورة له من اللقاء الذي يندرج ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات على حسابه الرسمي في “تويتر”.

كما أرفق، إسما، الصورة بعبارة:”غاضب و أشعر بخيبة أمل من النتيجة ،لكننا فخورون جدًا بمشجعينا الذين ساندونا حتى النهاية”.

قبل أن يُضيف بعد الخسارة بهدفين دون رد:”كل شيء يبقى في أيدينا!”.