بن ناصر غلام وسوداني يتعرفون على مُنافسيهم في الأوروبا ليغ

تعرف الدوليون الجزائري، إسماعيل بن ناصر، فوزي غولام، العربي هلال سوداني وإسلام سليماني، على مُنافسيهم في الدور القادم من الأوروبا ليغ.

وسيكون بن ناصر والميلان على موعد مع مُلاقاة النجم الأحمر لبلغراد الصربي، في موعد لن يكون سهلا بالنسبة للروسونيري.

ويُلاقي غولام ونابولي، من جهتهما غرناطة الإسباني في داربي إيطالي إسباني، سيكون ساخنا لا محالة.

ووجد إسحاق بلفوضيل أمام مولدي النرويجي، في مُباراة تبدو سهلة على الورق لناديه هوفنهايم الألماني.

وستكون أصعب مهمة بالنسبة للجزائريين المُشاركة في الأوروبا ليغ، مُلقاة على عاتق سوداني والأوليمبياكوس أمام بي أس في الهولندي.