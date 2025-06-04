بن ناصر: “فخور بالعودة إلى المنتخب”

عبّر الدولي الجزائري، ولاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اسماعيل بن ناصر، عن فخره بالعودة من جديد إلى تشكيلة “الخضر”.

وكان بن ناصر، قد غادر غاب عن تربص مارس الماضي، الذي تخللته مواجهتين أمام بوتسوانا وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026. بسبب الإصابة، ليسجل عودته في تربص جوان الجاري، تحسبا لوديتي رواندا والسويد.

ونشر بن ناصر، الذي يواجه مستقبلا مجهولا، بعد نهاية فترة إعارته من ميلان، إلى مارسيليا، صورة من تدريبات “الخضر” أمس بسيدي موسى، على حسابه عبر “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق، قال فيه: “فخور بالعودة من جديد إلى المنتخب”.