بن ناصر: “فخور بالعودة للمنتخب الوطني”

عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي دينامو زغرب الكرواتي، عن سعادته، وفخره بالعودة مجددا لقائمة المنتخب الوطني.

وأبدى بن ناصر، ردة فعله، بعد ظهور اسمه في قائمة الخضر للاعبيين المعنيين بالتربص المقبل، والتي كشف عنها أمس الخميس، الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قالئمة التي اختارها بيتكوفتش، وعلق عليها بعبارة “فخور بالعودة للمنتخب الوطني”.

وتأتي عودة اسماعيل بن ناصر، بعد غيابه لفترة معتبرة عن صفوف الخضر، بسبب ابتعادته عن المنافسة الرسمية، قبل التحاقه بنادي دينامو زغرب.