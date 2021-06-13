بن ناصر: “فخور بكوني جزء من هذا المنتخب.. هنيئا للجميع”

الرياضة
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بن ناصر: “فخور بكوني جزء من هذا المنتخب.. هنيئا للجميع”
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” عن فخره بكونه جزء من المنتخب الوطني وهذا الجيل المميز الذي لم ينهزم طوال 27 مباراة متتالية مُحطّما الرقم القياسي الإفريقي ويحلم بمواصلة المشوار في تصفيات المونديال المقبلة.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “يا له من فخر كبير أن أكون جزءا من هذا المنتخب، هنيئا للجميع بهذا الرقم القياسي في عدد المباريات دون هزيمة.. 27 مباراة دون خسارة”. يذكر أن الناخب الوطني كان قد أعفى لاعب “ميلان” من تربص جوان بسبب الإصابة، حيث خضع بن ناصر لعملية جراحية على مستوى قدمه.


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