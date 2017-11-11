أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، فخره بأول مشاركة له كأساسي رفقة الخضر، خلال المباراة التي جمعتهم أمام منتخب نيجيريا.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورتين له بقميص المنتخب الجزائري خلال مباراته أمام نيجيريا وعلّق عليها

“فخور جدا بتسجيل أول ظهور لي كأساسي رفقة المنتخب الجزائري، أشكر الجميع على دعمهم”.

ورغم دخوله أساسيا، إلا أنّ لاعب نادي إمبولي الإيطالي، لم يتمكن من تقديم الشيء الكبير خلال الـ75دقيقة التي شارك فيها.

وهذا قبل أن يترك صاحب الـ19 عاما، مكانه في الشوط الثاني من المباراة لزميله بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري.