بن ناصر :”فزنا بالداربي.. بالعقل والقلب والوفاء”

ابدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر فخره واعتزازه بقيادته لفريقه ميلان للفوز بداربي الغضب امام انتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال بن ناصر في تغريدة له، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك :”فزنا بالداربي. بالعقل والقلب والووفاء.. فورزا ميلان”.

ويؤكد “الدينامو” من جولة لأخرى انه أصبح قطعة أساسية في العريق الإيطالي، بدلي تألق الملفت للإنتباه في داربي اليوم.

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