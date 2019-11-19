بن ناصر: “فزنا بالقلب والإرادة أمام بوتسوانا”

الرياضة
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بن ناصر: “فزنا بالقلب والإرادة أمام بوتسوانا”
بقلم أمير بهلول

أشاد “اسماعيل بن ناصر” نجم المنتخب الوطني برفقائه بعد الفوز المحقق أمام “بوتسوانا” في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ونشر “بن ناصر عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “المباراة كانت معقدة، لكن الفوز كان بالقلب”.

وأضاف: “شكرا لكل من ساندنا طوال هذا العام الذي لا ينسى، نلتقي شهر مارس”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض المباريات الرسمية شهر “مارس” المقبل، والموعد سيكون مع تصفيات “المونديال”.


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