بن ناصر: “فوز لا ينسى”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب أسي ميلان الإيطالي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه رفقة الخضر أمام منتخب كولومبيا.

ونشر إسماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “فوز بـ3-0، مع بلدي الأصلي، في بلد منشئي، فوز لا ينسى”.

وأشاد لاعب آسي ميلان، بأنصار الخضر مضيفا: “شكرا لأنصارنا على الأجواء الرائعة التي صنعوها”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر شارك في كامل أطوار المباراة الودية للخضر أمام كولومبيا، مقدما أداءً كبيرا في وسط الميدان”.