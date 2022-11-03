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الرياضة

بن ناصر: “في أجواء مثيرة نطير إلى الثمن نهائي”

بقلم كريم تيغرمت
بن ناصر: “في أجواء مثيرة نطير إلى الثمن نهائي”
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أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، سعادته بالتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر بن ناصر، تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “تاريخ النادي، قوة المجموعة، شغف الجماهير، خلق جو مثير”.

كما حرص الدولي الجزائري، على توجيه الشُكر لكل من ساهم في هذا التأهل: “شكرًا لكم جميعًا، نطير الآن للدور الثمن نهائي”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، قدّم مردودا كبيرا، ساهم به في فوز الميلان، برباعية كاملة، على نادي سالسبورغ النمساوي.

رابط دائم : https://nhar.tv/1xeT2
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