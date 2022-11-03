بن ناصر: “في أجواء مثيرة نطير إلى الثمن نهائي”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، سعادته بالتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر بن ناصر، تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “تاريخ النادي، قوة المجموعة، شغف الجماهير، خلق جو مثير”.
كما حرص الدولي الجزائري، على توجيه الشُكر لكل من ساهم في هذا التأهل: “شكرًا لكم جميعًا، نطير الآن للدور الثمن نهائي”.
يذكر أن اسماعيل بن ناصر، قدّم مردودا كبيرا، ساهم به في فوز الميلان، برباعية كاملة، على نادي سالسبورغ النمساوي.
La storia di un club, la forza di un gruppo, la passione dei tifosi… dando vita ad un’atmosfera da brividi ❤️🖤
Grazie a tutti, voliamo agli ottavi di finale! 👊🏽 #ForzaMilan pic.twitter.com/8OFIPDLXOt
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 2, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/1xeT2