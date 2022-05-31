بن ناصر في المرتبة 11 كأفضل لاعب خط وسط في أوروبا

تواجد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر ضمن قائمة أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا رفقة عدد من النجوم الذي تقدمهم متوسط الميدان الكرواتي مودريتش.

كما قال موقع “90 دقيقة” اليوم الثلاثاء، ان الدولي الجزائري كان له الفضل كذلك في تتويج ميلان بالكاالتشيو. رغم شحّ الأهداف التي سجّلها هذا الموسم.

و وضع المصدر. متوسط ميدان الخضر في المرتبة 11، متوفقا على عدد من النجوم على غرار كيميش لاعب بارين ميونيخ وكوفازيتش لاعب تشيلسي.

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