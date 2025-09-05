بن ناصر في دينامو.. صفقة رابحة محليًا أم خسارة أوروبية مبكرة؟

لا يختلف اثنان على أن انتقال الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، إلى دينامو زغرب يُعد من أبرز صفقات الميركاتو في كرواتيا.

نظرًا لقيمة اللاعب الفنية وتجربته الثرية مع ميلان وأولمبيك مرسيليا.

غير أن الصفقة، رغم زخمها، تثير تساؤلات كبيرة: كيف لفريق يعوّل على نجم بهذا الحجم أن يفتقد خدماته في المنافسة الأوروبية منذ البداية؟

جاء انضمام بن ناصر إلى دينامو زغرب، بعد غلق فترة تسجيل اللاعبين في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وهو ما جعل النجم الجزائري خارج الحسابات القارية على الأقل حتى فيفري المقبل.

هذه الثغرة تقلل من البعد الأوروبي للصفقة، وتطرح تساؤلًا مشروعًا: هل اكتفى دينامو باستقدام نجم كبير للواجهة المحلية فقط؟ إضافة محلية لا غبار عليها رغم ذلك، يبقى اللاعب مكسبًا لا نقاش فيه على مستوى الدوري والكأس. فبفضل تمريراته الذكية وقدرته على افتكاك الكرات وتنظيم اللعب، بإمكان بن ناصر أن يرفع من جودة وسط الميدان ويمنح دينامو بعدًا جديدًا في البطولة الكرواتية.

كما أن خبرته مع كبار أوروبا ستجعل منه قائدًا في غرفة الملابس، ومرجعًا للشباب الطامحين للبروز.

الرهان المؤجل

العين تبقى على مرحلة ما بعد فيفري 2026. فإذا نجح دينامو في تخطي دور المجموعات الأوروبي، فسيكون بإمكانه تسجيل بن ناصر، وحينها قد يتحول من صفقة “محلية الطابع” إلى ورقة حاسمة في المشوار القاري.