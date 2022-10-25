بن ناصر في مهمة التدارك في رابطة الأبطال

يواجه أمسية اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر رفقة فريقه الميلان، منافسه في المجموعة الخامسة دينامو زغرب الكرواتي.

ومن المتوقع أن يبدأ لاعب الخضر بن ناصر اللقاء أساسيا، والذي سينطلق بداية من الساعة الـ20.00 مساءا بالتوقيت المحلي.

وسيسعى الميلان، الحفاظ على حظوظه بالفوز والتأهل للدور المقبل، في المنافسة، بعد خسارتين متتاليتين ضد تشلسي.

ويتواجد الميلان في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل دينامو زغرب المجموعة بفارق الأهداف عن ميلان.