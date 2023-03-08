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الرياضة

بن ناصر في مواجهة نارية رفقة الميلان ضد توتنهام

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن ناصر في مواجهة نارية رفقة الميلان ضد توتنهام
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يواجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رفقة فريقه الميلان، اليوم الأربعاء، نادي توتنهام الإنجليزي برسم لقاء العودة للدور 16 لرابطة أبطال أوروبا.

ومن المنتظر، أن يُقحم المدرب ستيفانو بيولي، لاعب الخضر بن ناصر، أساسيا في اللقاء لحسم التأهل للدور المقبل.

وذلك لتأكيد فوز الروسونيري في مباراة الذهاب بهدف لصفر بملعب السان سيرو.

وسيحتضن ملعب توتنهام لقاء العودة بين الفريقين، بداية من الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المحلي الذي سيكون اللقاء منقول عبر قنوات:

BeIN Sports 1 HD Premium، Canal + France، RMC Sport 1

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رابط دائم : https://nhar.tv/HcQmo
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