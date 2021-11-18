بن ناصر قد يحرم إبراهيموفيتش من التجديد في ميلان

تصرّ إدارة ميلان على حسم صفقة الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر هذا الأسبوع بعدما عاد إلى إيطاليا أمس.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن إدارة “الروسونيري” لن تبدأ مفاوضات تمديد عقد إبراهيموفيتش. إلا بعد حسم مستقبل متوسط ميدان الخضر إلى جانب الفرنسي ثيو هيرنانديز والبرتغالي رافائيل لياو.

وينتهي عقد الجزائري في صيف 2024. حيث يسعى العملاق الإيطالي لتمديد عقده إلى 2026 بالزيادة في راتبه إلى 4 مليون أورو.

يذكر إلى أن المهاجم السويدي يلعب في ميلان منذ جانفي 2020، وإستطاع خلال الموسم الجاري تسجيل 3 أهداف في 8 مباريات في جميع المنافسات.

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تواجد قائد المنتخب الوطني رياض محرز ضمن قائمة إستثنائية لنجوم عالميين مهدّدون بعدم المشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال موقع “أبسارفاسيو” المهتم بالشؤون الرياضية، إنّ المونديال قد يحرم من خدمات أحد أفضل اللاعبين في العالم.

كما أكّد، أن 10 لاعبين مهمّين في الساحة الكروية العالمية سيغيبون بنسبة كبيرة. والأمر يتعلّق بكريستيانو رونالدو، جورجينيو، محمد صلاح، صاديو كرينيار، غاريث بايل، دافيد الابا، لويس سواريز، روبن ليفادندوفسكي،ألكسيس سونشاز. فيكتور ليندلوف.

يذكر، أن محرز سيكون مجبر رفقة زملائه في المنتخب الوطني على الإطاحة بالمنتخب الذي سيواجهونه في الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

كما يملك نجم مانشيستر سيتي إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك بحكم أن مباراة الذهاب ستلعب خارج القواعد والإياب سيلعب بمصطفى تشاكر.

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