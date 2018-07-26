بن ناصر: “كريستيانو أقوى لاعب في العالم ومواجهته لا تخيفني”

رحب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، بفكرة مواجهة نادي جوفنتوس، ونجمه الجديد، كريستيانو رونالدو، في افتتاح مشوار امبولي في السيري “أ”.

وصرح بن ناصر، في حوار لصحيفة “التيرينو” الإيطالية: “مواجهة كريستيانو، في افتتاح مشوارنا في السيري “أ”، لا أنكر أنها فكرة مثيرة”.

وأضاف: “كريستيانو أحد أقوى اللاعبين في العالم، لكنه يبقى شخصا عاديا مثلنا جميعا، ومواجهته لا تخيفني، ولست من اللاعبين الذين يفكرون كثيرا في منافسهم”.

وتابع بن ناصر: “لا أنكر أن مواجهته ستكون صعبة للغاية، ولكن في نفس الوقت سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي وللفريقين”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، سيلعب الموسم المقبل في السيري “أ” الإيطالية، بعد تحقيقه الصعود الموسم الماضي، رفقة ناديه امبولي.