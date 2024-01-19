بن ناصر: “كنا سيئين أمام انغولا ولكننا نعمل بدون ضغط”

اعترف لاعب الخضر، اسماعيل بن ناصر، بأن العناصر الوطنية، لم تقدم أداء جيدا، أمام أنغولا، في افتتاح لقاءاتها ضمن “كان” كوت ديفوار.

وقال بن ناصر، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، قبل لقاء الغد. أمام بوركينافاسو: “ستكون مباراة مثل باقي المباريات، روح المجموعة موجودة، وسنحاول تسيير مرحلة القوة، هذا ما لدينا للقيام به”.

وأضاف نجم ميلان الإيطالي: “في اللقاء السابق كنا سئيين، ولكننا نعمل بدون ضغط، وثقتنا كبيرة”.