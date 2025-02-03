بن ناصر لاعباً لأولمبيك مارسيليا رسمياً

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قادماً من نادي ميلان الإيطالي.

ولم يعلن نادي مارسيليا التفاصيل المالية للعقد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فيما أشار إلى أن نجم المنتخب الوطني، انتقل إلى نادي الجنوب الإيطالي بنظام الإعارة، مع خيار الشراء.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، الاثنين، أنه جرى الاتفاق على انتقال نجم الخُضر على شكل إعارة بقيمة مليون يورو. بالإضافة إلى بند خيار الشراء بقيمة 12 مليون يورو (غير إلزامي). مع 3 ملايين يورو متغيرات.

وقالت إدارة أولمبيك مارسيليا في بيانها: “يسعد النادي أن يعلن عن التعاقد مع إسماعيل بن ناصر قادما من نادي ميلان الإيطالي. ووقع لاعب الوسط الدولي الجزائري البالغ من العمر 27 عامًا على عقد إعارة مع خيار الشراء مع النادي الأولمبي بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح”.