بن ناصر لاعب الشهر في أيسي ميلان

تُوج اللاعب الدولي الجزائري، ولاعب ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، بجائزة أفضل لاعب بالنادي، شهر أوت المنصرم.

وغرد حساب الروسونيري، اليوم الجمعة، على تويتر، معلنا تتويج بن ناصر بجائزة أفضل لاعب بالفريق شهر أوت،:”تهانينا لبن ناصر أفضل لاعب شهر أوت”.

وجاء هذا التتويج للاعب الخضر بن ناصر، نظير تألقه في مباريات فريقه خلال هذا الموسم، إذ أبان عن مستويات رائعة.