بن ناصر لاعب الشهر في ميلان للمرة الثانية على التوالي

توّج لاعب المنتخب الوطني وميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، بجائزة لاعب الشهر في الفريق للمرة الثانية على التوالي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها دينامو الوسط بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر هذا الموسم، بعد شهر أكتوبر ومارس الماضيين.

كما يحتل بن ناصر المركز الثاني في ترتيب أفضل المراوغين في الدوري الإيطالي، بـ35 مراوغة ناجحة من أصل 40 محاولة.