بن ناصر لاعب الشهر في ميلان للمرة الثانية على التوالي
بقلم فيصل زيان بوزيان
توّج لاعب المنتخب الوطني وميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، بجائزة لاعب الشهر في الفريق للمرة الثانية على التوالي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها دينامو الوسط بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر هذا الموسم، بعد شهر أكتوبر ومارس الماضيين.
كما يحتل بن ناصر المركز الثاني في ترتيب أفضل المراوغين في الدوري الإيطالي، بـ35 مراوغة ناجحة من أصل 40 محاولة.
🔝 @IsmaelBennacer wins the @emirates MVP award for the second month in a row 💪
🔝 È ancora Isma il vostro MVP del mese! 💪#SempreMilan pic.twitter.com/QrjFdVpJl5
— AC Milan (@acmilan) April 29, 2022
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