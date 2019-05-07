“بن ناصر” لاعب الموسم في “إمبولي”

أختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أحسن لاعب في ناديه “إمبولي” الإيطالي، خلال موسم 2018/2019 المنتهي.

وجاء تتويج الجزائري بعد أدائه الرائع هذا الموسم، في أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى الإيطالية “الكالتشيو”.

وقال نجم “الخضر” عقب هذا التتويج:”فخور بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم، شكرا للنادي والمشجعين وزملائي في الفريق”.