“بن ناصر” لاعب الموسم في “إمبولي”

أختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أحسن لاعب في ناديه “إمبولي” الإيطالي، خلال موسم 2018/2019 المنتهي.
وجاء تتويج الجزائري بعد أدائه الرائع هذا الموسم، في أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى الإيطالية “الكالتشيو”.
وقال نجم “الخضر” عقب هذا التتويج:”فخور بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم، شكرا للنادي والمشجعين وزملائي في الفريق”.
Fier de recevoir le prix de meilleur joueur de la saison, merci au club, aux supporters et à mes coéquipiers ⚽️🏆 @EmpoliCalcio pic.twitter.com/4sYP7xQLBe
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 7, 2019
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