بن ناصر.. “لاعب خط وسط عصري بدرجة إمتياز” !

أشاد مختلف المحللين والنقاد في إيطاليا، بأداء النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” في مباراة فريقه “ميلان” أمام الغريم “جوفنتوس”.

فتحكم “بن ناصر” في وسط الميدان، بل تلاعب أيضا بخط وسط ميدان اليوفي، فالجميع يعتبره لاعب خط وسط عصري، فهو يدافع جيدا ويهاجم جيدا، كما أنه يتمتع بإمكانيات كبيرة في الاحتفاظ بالكرة والمراوغة.

هذه الإشادة الكبيرة من طرف المحللين والنقاد، من شأنها أن تمنح “بن ناصر”، ثقة كبيرة من أجل مواصلة العمل خاصة أن البعض يعتبرونه أحد أفضل اللاعبين في مركزه.

كما أن العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار: “ريال مدريد”، “مانشستر سيتي”، “مانشستر يونايتد” و”باريس سان جيرمان” يريدون التعاقد معه.