بن ناصر: “لا مشكل بالنسبة لنا في تأجيل نهائي كأس الرابطة”

أكد رئيس نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر عدم اعتراض فريقه على تأجيل نهائي كأس الرابطة، الذي سيجمعهم فريق شبيبة القبائل.

وصرح بن ناصر، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتوقع قرار تأجيل نهائي كأس الرابطة، بسبب ارتباطات شبيبة القبائل، في المنافسة الإفريقية، والتي نتمنى لهم التتويج بها”.

وأضاف: “نحن في خدمة الرياضة الجزائرية، وندعم أنديتنا على المستوى الإفريقي، مثلما سبق لنا القيام به رفقة كل من وفاق سطيف، وشباب بلوزداد”.

وأردف رئيس نجم مقرة: “ليس لدينا مشكل في تأجيل موعد نهائي الكأس، في أي تاريخ يتم تحديده نحن مستعدون للعب هذا النهائي”.

وتابع عز الدين بن ناصر: “تركيزنا حاليا منصب على البطولة الوطنية أين نسعى لضمان البقاء في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن فريق نجم مقرة، سينشط نهائي كأس الرابطة، في مواجهة المتأهل الثاني لهذا الدور شبيبة القبائل، الذي سيخضو نهائي آخر، وهو كأس الكاف، يوم 10 جويلية الجاري.