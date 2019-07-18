بن ناصر: “لا نشعر بالضغط والنهائي سيلعب على تفاصيل صغيرة”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن نصار أن التشكيلة الوطنية لا تعاني من الضغط ساعات قليلة قبل نهائي كاس امم إفريقيا امام منتخب السنغال.

وتحدث بن ناصر عن نهائي كأس أمم إفريقيا على هامش المنطقة المختلطة التي نشطها بعض اللاعبين خلال الحصة التدريبية الأخيرة قائلا:

“سنحاول التحضير جيدا لنهائي كأس أمم إفريقيا، لأنه ليس شيئا سهلا بالأخص بالنسبة لنا، لأنهم سيحاولون العودة بقوة، وعلينا أن نقوم بما يتوجب علينا فوق أرضة الميدان”.

وأَضاف: “نحن لا نشعر بالضغط فوق أرضية الميدان كلاعبين، كما أن النهائي سيلعب على تفاصيل صغيرة، وعلينا أن نصمد في الربع الساعة الاولى وإن شاء الله سنسير اللقاء كما يجب”.