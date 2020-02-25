بن ناصر: “لم أصدق تصريحات بيرلو وبالنسبة لي هو أسطورة في منصبه” !

الرياضة
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بن ناصر: “لم أصدق تصريحات بيرلو وبالنسبة لي هو أسطورة في منصبه” !
بقلم أمير بهلول

كشف “اسماعيل بن ناصر” نجم “ميلان”، أنه لم يصدق تصريحات “بيرلو” حينما وصفه بأحد أفضل اللاعبين في الكالتشيو في منصبه.

وقال بن ناصر في تصريحات لقناة “RMC”: “في بداية الأمر لم أصدق كلام بيرلو، لأنني شاهدته عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولم أقرأه عبر الجريدة”.

وأضاف: “لم أكن أعرف حقا أن بيرلو يعرفني، لقد جاء إلى ميلانيلو وتحدثت معه قليلا، هو أسطورة بالنسبة لي، وهو مرجع بالنسبة لي وتصريحاته اتجاهي تجعلني أقدم أفضل ما لدي”.

وتابع: “أتحدث كثيرا مع بوبان وهو الذي ينصحني دائما بمشاهدة مباريات بيرلو كان لاعبا لا يصدق”.


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