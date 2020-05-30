بن ناصر: “لم أندم على تجربتي مع أرسنال”

أكد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، عدم ندمه على التجربة التي خاضها في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

وصرح بن ناصر، في هذا الخصوص، لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنه لم يندم على تجربته الاحترافية في أرسنال، رغم أنه لم يحظى بالفرصة الكافية لإبراز قدراته.

وأضاف نجم المنتخب الوطني، أنه فخور بهذه التجربة التي سمحت له بالتدرب رفقة العديد من نجوم المدفعجية أنذاك على غرار، أوزيل، كازورلا، وغيرهم.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، بدأ مشواره الإحترافي في نادي أورلي، قبل انتقاله إلى أرسنال، الذي أعاره لنادي تور، ثم بيع عقده لنادي إمبولي، ليستقر حاليا في العملاق الإيطالي آسي ميلان.