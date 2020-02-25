بن ناصر: “لن أنسى الإستقبال التاريخي من الشعب الجزائري”

أشاد “اسماعيل بن ناصر” نجم المنتخب الوطني بالجمهور الجزائري عقب الاستقبال التاريخي للاعبين بعد التتويج بكأس إفريقيا.

وعاد “بن ناصر” للحديث عن تلك الأجواء عبر قناة “RMC” الفرنسية قائلا: “لم أكن أظن للحظة أن الأمور ستكون بتلك الصورة”.

وأضاف: “وصلنا للجزائر ووجدنا الملايين في انتظارنا، كان هناك أكثر من 4 ملايين جزائري”.

وتابع: “لقد قطعنا 20 كم في 8 ساعات كاملة، الجماهير كانت تغلق الطريق وتجري وراء الحافلة، وبمجرد مشاهدتهم بتلك الفرحة تعرف جيدا ماذا حققت”.

وختم كلامه: “الشعب الجزائري كان بحاجة لتلك الفرحة”.