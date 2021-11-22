بن ناصر: “لهذا السبب رفضنا المصادقة على نظام المنافسة الجديد”

كشف رئيس نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، الأسباب التي دفعته لرفض المصادقة على نظام المنافسة الجديد للبطولة.

وصرج بن ناصر، لتلفزيون “النهار”: “رفضت المصادقة على نظام المنافسة الجديد، لأن لا يخدم فريقي”.

كما أوضح: “النظام الجديد سيجبرنا على اللعب أكثر من الموسم الماضي، أين كانت الأندية تعاني لآخر جولة من الموسم”.

وتابع عز الدين بن ناصر: “الموسم الماضي الأندية تظررت كثيرا، فما بالكم بهذا الموسم، والظروف التي تمر بها الأندية”.

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