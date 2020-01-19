بن ناصر: “لهذا السبب نحب كرة القدم”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، سعادته الكبيرة، بعد الفوز الذي حققه رفقة ناديه أسي ميلان، اليوم الأحد، أمام أودينيزي، ضمن الدوري الإيطالي.

ونشر إسماعيل بن ناصر، مجموعة من الصور، الخاصة بمباراتهم أمام أودينيزي، واحتفالهم بالفوز، عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وعلق نجم الخضر على هذه الصور، بعبارة “لهذا السبب نحب كرة القدم”، في إشارة منه للروح القتالية والجماعية، ودعم الأنصار، في تحقيق الإنتصارات.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، فاز اليوم الأحد، رفقة ناديه ميلان آسي، بنتيجة 3-2، أمام نادي أودنيزي، لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.