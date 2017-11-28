بن ناصر: “ماجر منحني ثقته وسنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا”

تحدث لاعب “امبولي” الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، على التغييرات التي حدثت للمنتخب الوطني، وعن الفترة التي قضاها رفقة الخضر وأكد أنّ المنتخب سيعود أقوى.

وقال بن ناصر في حوار أجراه مع موقع “ديزاد فوت”: “تجربتي في الكان مفيدة”.

وأضاف: “حتى وإن لم ألعب أي دقيقة، إلا أني اكتشفت الأجواء الإفريقية، وبعدها شاركت ضد الكاميرون ولعبت أساسيا ضد نيجيريا”.

وتابع الجزائري حديثه: “تحدثنا مع ماجر وبالنسبة لي شجعني كثيرا ومنحني الثقة وأكد لي أني مستقبل الخضر”.

وأردف: “سأحاول أن أكون عند حسن ثقة الناخب الوطني في المستقبل القريب”.

وفيما يخص أداء الخضر، في الفترة الأخيرة خاصة بعد الإقصاء من المونديال، أكد بن ناصر أن المنتخب سيعود أقوى.

وقال: “مررنا بفترات صعبة للغاية، لأننا نعلم شغف الجمهور الجزائري بمنتخب بلاده، ورؤيته متحسر يزيد الأمر صعوبة”.

وأضاف: “سنحاول أن نعيد البسمة لهذا الجمهور وسنفعل كل شيء من أجل يكون الشعب الجزائري فخورا بمنتخبه”.

وتابع: “في مثل هذه الوضعيات على الجمهور أنّ يساند المنتخب من أجل العودة إلى الطريق الصحيح وأنا متأكد بنجاح المنتخب إن شاء الله”.