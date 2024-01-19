بن ناصر: “مباراتنا أمام بوركينا فاسو جد مهمة لكنها ليست حاسمة”

تحدث نجم المنتخب الوطني، اسماعيل بن ناصر، عن مدى أهمية مباراتهم المقبلة أمام بوركينا فاسو، ضمن نهائيات “كان 2023”.

وصرح بن ناصر، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “مباراتنا أمام بوركنا فاسو، جد مهمة بالنسبة لنا لكنا ليست حاسمة”.

كما أضاف: “بالنسبة لنا نسعى للفوز في كل مباراة نخوضها، وسنعمل على الظهور بنفس العزيمة التي نظهر بها في كل مبارياتنا”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “في النهاية كل المباريات التي نخوضها تحظى بنفس الأهمية بالنسبة لنا”.