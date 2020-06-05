بن ناصر متابع من طرف الريال لتعويض مودريتش!

يتواجد اللاعب الدولي الجزائري،إسماعيل بن ناصر، محل إهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تألقه الكبير هذا الموسم مع نادي ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة “defensacentral” الإسبانية في خبر حصري لها اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد مهتم بخدمات اللاعب الجزائري.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الجزائري متابع من طرف أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يرغب المدرب الإسباني بيب غوارديولا في أن يكون بديلا للاعب البرازيلي فيرناندينيو.

إلا أن الصحيفة الإسبانية، أكدت أن الشرط الجزائي للاعب ميلان المقدر بـ50 مليون أورو سيكون عائقا لإنتقال بن ناصر إلى فريق ريال مدريد، والذي يمنح الأولوية للاعب الأنغولي كامافينغا في هذا المنصب.