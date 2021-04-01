بن ناصر متحمس لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة

أبدى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر“، عن استعداده التام لإنهاء الموسم مع “ميلان” بأفضل طريقة ممكنة.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه في “الانستغرام”: “أنهينا تصفيات الكان بأفضل طريقة والآن الدور على ميلان”.

هذا وكانت عودة النجم الجزائري لتشكيلة “الروسونيري” قد اراحت الطاقم الفني والجماهير التي تعول كثيرا على “العقل المدبر”.