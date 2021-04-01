بن ناصر متحمس لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة

أبدى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر“، عن استعداده التام لإنهاء الموسم مع “ميلان” بأفضل طريقة ممكنة.
ونشر “بن ناصر” عبر حسابه في “الانستغرام”: “أنهينا تصفيات الكان بأفضل طريقة والآن الدور على ميلان”.
هذا وكانت عودة النجم الجزائري لتشكيلة “الروسونيري” قد اراحت الطاقم الفني والجماهير التي تعول كثيرا على “العقل المدبر”.
On termine en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 🇩🇿
Place à la fin de saison avec @acmilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/6Qw5hMuSkF
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) March 31, 2021
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