بن ناصر متحمس لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة

الرياضة
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بن ناصر متحمس لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر“، عن استعداده التام لإنهاء الموسم مع “ميلان” بأفضل طريقة ممكنة.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه في “الانستغرام”: “أنهينا تصفيات الكان بأفضل طريقة والآن الدور على ميلان”.

هذا وكانت عودة النجم الجزائري لتشكيلة “الروسونيري” قد اراحت الطاقم الفني والجماهير التي تعول كثيرا على “العقل المدبر”.


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