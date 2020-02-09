بن ناصر متحمس لداربي الغضب

أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تحمسه الشديد للمشاركة في داربي الغضب، الذي سيجمع فريقه ميلان، بنادي الإنتر.

وأظهر إسماعيل بن ناصر، تحمسه لهذا الداربي، من خلال نشره اليوم السبت، لتغريدتين، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بخصوص هذه المواجهة معلقا “يوم الداربي”.

وفي تغريدته الثانية، نشر لاعب الخضر، مقطع فيديو صغير له بقميص ميلان، وعلق عليها بعبارة “فورزا ميلان”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، سيحل اليوم الأحد، رفقة ناديه ميلان آسي، ضيفا على نادي إنتر ميلان، ضمن مباراة الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.