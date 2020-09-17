بن ناصر متحمس للعودة إلى المنافسة ومواجهة روفرز

الرياضة
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بن ناصر متحمس للعودة إلى المنافسة ومواجهة روفرز
بقلم كريم تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من جديد، تحمسه للعودة إلى أجواء المنافسة الرسمية، رفقة ناديه آسي ميلان.

ونشر بن ناصر، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ضرب فيها موعدا لعشاقه سهرة اليوم بمناسبة مباراة الدوري الأوروبي.

وسيواجه الدولي الجزائري، رفقة ناديه آسي ميلان الإيطالي، فريق شامروك روفرز الإيرلندي، ضمن تصفيات الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن يشارك إسماعيل بن ناصر، أساسيا، في هذه المباراة، كونه يعد قطعة أساسية في تشكيلة ناديه آسي ميلان.


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