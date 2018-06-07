بن ناصر متحمس لمواجهة البرتغال

أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تحمسه للمباراة الودية التي ستجمع الخضر بالمنتخب البرتغالي، سهرة اليوم الخميس.

وأظهر بن ناصر، تحمسه لهذه المواجهة، من خلال نشر صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ببدلة المنتخب الوطني الجزائري.

وجاء في الصورة التي نشرها لاعب إمبولي الإيطالي، إسم المنتخبين الجزائري والبرتغالي، واسم الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة.

ويظهر من خلال منشور إسماعيل بن ناصر، تحمسه ورغبته الشديدة للمشاركة في هذه المباراة، رغم عدم إدراج إسمه في التشكيلة الأساسية المعلن عنها.