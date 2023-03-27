بن ناصر متحمس لمواجهة النيجر

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب ىسي ميلان الإيطالي، تحمسه للمباراة المقبلة التي ستجمعه والخضر بمنتخب النجير.

ونشر بن ناصر، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ذكر من خلالها بموعد مباراتهم أمام منتخب النيجر.

كما أرفق الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان الإيطالي، هذه التغريدة بصورة له، بقميص المنتخب الوطني، مبديا من خلالها تحمسه لخوض مواجهة النيجر.

يذكر ان المنتخب الوطني، يواجه امسية اليوم انطلاقا من الخامسة مساء، منتخب النيجر، بملعب “رادس” بتونس، ضمن تصفيات أمم إفريقيا.