بن ناصر متحمس لمواجهة اليوفي

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، تحمسه لمواجهة اليوم الأحد، التي سجمع فريقه ميلان آسي، بنادي جوفنتوس، لحساب الدوري الإيطالي.

ونشر إسماعيل بن ناصر، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، موضحا موعد هذه المباراة، والملعب الذي سيحتضنها.

وأرفق متوسط ميدان الروسونيري، تغريدته هذه، بفيديو قصير له بقميص الميلان، وبعبارة “مباراة اليوم”، إضافة لشعار آسي ميلان.

وكان بن ناصر، قد أكد في تصريح سابق له، على قدرة فريقه في الفوز على اليوفي، مؤكدا جاهزيته لهذه القمة الكروية.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، سيحل سهرة اليوم الأحد، ضيفا رفقة فريقه ميلان آسي، على نادي جوفنتوس، لحساب الجولة الـ12، من السيري “أ” الإيطالية.