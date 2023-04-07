بن ناصر متحمس لمواجهة امبولي وحصد فوز جديد

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تحمسه للمواجهة التي ستجمع فريقه آسي ميلان، اليوم الجمعة، بالضيف امبولي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ذكّر من خلالها بموعد ومكان خوض هذه المواجهة.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة له بقميص الميلان، تعبيرا منه عن تحمسه وجاهزيته لخوض هذا اللقاء.

ويطمح إسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، لتسجيل انتصار جديد، بعد فوزهم الساحق في الخرجة الماضية أمام نابولي.