بن ناصر متحمس لمواجهة فيورنتينا

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان، تحمسه للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي فيورنتينا.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تغريدة كشف من خلالها موعد مباراتهم أمام فيورنتينا.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة بصورة له بقميص نادي آسي ميلان، مبديا أمله في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، اليوم السبت، بمضيفهم فيورنتينا، تدخل ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

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