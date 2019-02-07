بن ناصر متحمس لمواجهة لازيو

أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تحمسه للمواجهة التي ستجمع فريقه إمبولي، بنادي لازيو، اليوم الخميس لحساب السيري “أ” الإيطالية.

ونشر اسماعيل بن ناصر، صورة له، عبر حاسبه الخاص على “تويتر”، بمناسبة المواجهة التي تنتظرهم اليوم، مبرزا استعداده الكامل.

ومن المنتظر تواجد الدولي الجزائري، ضمن التشكيلة الأساسية التي سيقحمها مدرب إمبولي، جيوسيبي ياتشيني، في سعيه للإطاحة بلازيو.

يذكر أن بن ناصر، سيحل ضيفا رفقة ناديه إمبولي، على نادي لازيو، لحساب الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.