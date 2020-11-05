بن ناصر متحمس لمواجهة ليل

الرياضة
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بن ناصر متحمس لمواجهة ليل
بقلم كريم تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تحمسه للمشاركة في المباراة التي ستجمع فريقه آسي ميلان، بنادي ليل، ضمن الدوري الأوروبي.

ونشر الدولي الجزائري، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، مقطع فيديو له، أرفقه بتعليق ذكر فيه بموعد إنطلاق المباراة.

وسيستظيف اسماعيل بن ناصر، رفقة ناديه آسي ميلان، فريق ليل الفرنسي، بملعب “سان سيرو”، سهرة اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوربي.


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