بن ناصر متحمس لمواجهة نابولي في قمة ربع نهائي رابطة الأبطال

يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سهرة اليوم الأربعاء، رفقة ناديه آسي ميلان، فريق نابولي، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ذكّر من خلاله بالموعد الهام الذي ينتظرهم سهرة اليوم، بملعب “سان سيرو”.

كما أرفق الدولي الجزائري، ونجم الميلان، هذه التغريدة بصورة له بقميص فريقه، وعبارة “ربع نهائي رابطة الأبطال” مبديا تحمسه وجاهزيته لهذا الموعد.

ويطمح إسماعيل بن ناصر، قيادة ناديه آسي ميلان، لاحراز الفوز بهذا اللقاء، من أجل وضع قدمهم الأولى في المربع الذهبي لرابطة الأبطال.