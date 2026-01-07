بن ناصر: “محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الفريق حتى النهاية”

عبّر اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن خيبة أمله لعدم تمكنه من إكمال مباراة أمس، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

واضطر نجم دينامو زغرب الكرواتي، إلى مغادرة أرضية الميدان متأثرا بإصابة. بعد مرور 4 دقائق فقط عن انطلاق الشوط الثاني، تاركا مكانه لزميله حيماد عبدلي.

وأبدى بن ناصر، في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” حسرته على عدم قدرته على مساعدة “الخضر” إلى صافرة النهاية. إلا أنه لم يخف سعادته بالتأهل المحقق في الأخير.

وقال نجم أسي ميلان السابق: “محبط لعدم قدرتي على مساعدة الفريق حتى النهاية.. لكنني فخور بتحقيق التأهل”.